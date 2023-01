Comparte

Este martes la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la detención de su hija de 20 años, la cual será formalizada por agredir a una trabajadora de un centro comercial de San Bernardo y a un funcionario de Carabineros.

“Frente a los hechos en que se vio involucrada mi hija menor, quiero enfatizar que la responsabilidad de éstos es individual y que ella, como cualquier otro chileno,tendrá que responder ante la justicia, una vez que la investigación culmine. Sin ningún tipo de privilegios”, declaró en su cuenta de Twitter.

“Como madre, naturalmente que estoy dolida y preocupada, pero mi hija siempre será mi hija y por supuesto que estaré junto a ella, porque me necesita. Éste es un tema del ámbito estrictamente familiar y que no tiene ninguna relación con la función que desempeño yo, por lo que pido a los medios de comunicación no confundir las cosas”, agregó Pizarro.

“Durante toda mi vida como servidora pública he mantenido una relación de respeto y colaboración con Carabineros y eso no va a variar, a pesar de todo el dolor que como madre siento en estos momentos”, cerró la alcaldesa de La Pintana.

La formalización de la detenida se llevará a cabo en el Tribunal de Garantía de San Bernardo, por maltrato a obra de Carabineros.