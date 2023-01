Comparte

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó durante esta jornada en un encuentro con cerca de 400 dirigentes de juntas de vecinos de todo el país en el Centro Cultural Estación Mapocho. En la instancia, el Mandatario apuntó a la necesidad de que la clase política conecte mejor con la ciudadanía.

"Pareciera que a la política se le ha olvidado el pueblo, tenemos que conversar mucho más de estas cosas en los territorios y los barrios. Las juntas de vecinos no son solamente la pavimentación de la calle de la equina, que, por cierto, que es importante y la mejora de las viviendas y de la calidad de vida es importante", manifestó Boric.

Junto con lo anterior se refirió a las agrupaciones de vecinos, indicando: "Tienen que ser el espacio de encuentro y de reflexión respecto de lo que está pasando en todo el país (…) hoy tenemos un debate que está muy centrado en la élite respecto si la derecha se sube o se baja de la agenda de seguridad".

"Pero al final, se pierde de vista en ese debate que lo que importa son ustedes, los chilenos que están viviendo con miedo en sus barrios. Ese debate es un debate del cual ustedes tienen que ser protagonistas. Lo que les quiero decir es que como Gobierno queremos recuperar ese espacio", agregó el Presidente.

"Debemos tener reflexiones políticas más profundas. Acá espero que no todos sean partidarios del Gobierno, que ojalá no todos hayan votado Apruebo, porque la mayoría de Chile nos dio una lección que creo que tenemos que recoger y eso tiene que ver con las juntas de vecinos, de que la política no está escuchando a la ciudadanía", complementó.

Finalmente, Boric señaló: "Nos embarcamos, vecinos y vecinas, en discusiones que parecieran ser como lo más importante y que se comen todo en La Tercera, en El Mercurio y estamos todos los ministros pensando en eso, en cómo respondemos la cuña del otro. ¿Y qué están pensando los chilenos y chilenas?".

"Necesitamos más organización popular y les quiero decir y me gustaría que este Gobierno tiene que recuperar esa mística, esa organización tiene que ser con ustedes", cerró el Mandatario.