Fue el pasado 12 de abril de 2022 cuando el chileno Nicolás Zepeda fue declarado cupable en Francia por la desaparición y homicidio de su ex novia, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, siendo condenado a 28 años de cárcel.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, Zepeda mató a Kurosaki en su departamento en la ciudad de Besanzón y se deshizo del cuerpo, el que todavía no ha podido ser encontrado.

Sin embargo, el mediático caso podría dar un giro inesperado.

La defensa del chileno logró que vuelvan a comparecer ante los tribunales el próximo 21 de febrero de 2023, donde esperan revertir el fallo gracias al testimonio de un testigo que afirmó haber visto a Narumi Kurosaki con vida.

Un hombre francés aseguró que vio a la estudiante japonesa en Metz -a unos 250 kilómetros de la ciudad donde fue vista por última vez- el 11 de diciembre de 2016, siete días después de que se le perdiera el rastro.

El testigo entregó su impactante testimonio a Chilevisión Noticias: "Me encontré con Narumi entre las 18:30 y las 19:00. Me dio su nombre y dijo que era una estudiante japonesa. Escuché la conversación que tuvo diciendo que tenía miedo, que no se podía quedar acá, que se tenía que ir de la ciudad. Estaba en compañía de un joven militar. Narumi está viva".

El hombre acusó a la policía de Besanzón de elaborar un informe falso para culpar a Zepeda. "Sé lo que digo, es más, acuso abiertamente a la policía judicial de Besanzón de haber montando un expediente falso contra Nicolás Zepeda. Asumo cada palabra que sale de mi boca”, afirmó.

Para esta nueva instancia judicial, a realizarse el próximo 21 de enero, Zepeda será defendido por el abogado Antoine Vey, quien representó a Julian Assage, fundador de WikiLeaks.

Cabe destacar que el chileno viajó a Francia y se quedó en la misma ciudad que Narumi. Mientras que ya con la estudiante desaparecida, arrendó un vehículo y compró cinco litros de bencina y fósforos, pruebas por las que finalmente fue declarado culpable.