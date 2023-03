Comparte

La expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, comentó el segundo proceso que empezó a funcionar en el Congreso de Santiago y lamentó la no inclusión del pueblo indígena.

"Los partidos de derecha están trabajando y también definieron todos los temas. Y desafortunadamente no nos incluyeron. Excluyeron al pueblo indígena. Y eso no es bueno. Eso no es democrático", mencionó.

En medio de su exposición en el Harvard Radcliffe Institute (Instituto de Estudios Avanzados Radcliffe), dependiente de la Universidad Harvard, apuntó a la crisis del agua que se vive en nuestro país, el que atribuyó a la industria, tanto forestal, como minera.

“La gente en Chile no tiene agua para tomar, en Chile el agua es un bien privado", indicó la académica.

"El agua no es libre para la gente. Y hoy, tenemos industria forestal, plantaciones de pino, y estamos en una situación de gran dificultad porque la comunidad, la comunidad indígena o la comunidad de granjeros no tiene agua para tomar, agua para sus granjas", añadió.

“¿Dónde está el agua? Está en las minas. Está en las grandes compañías. En las compañías agrícolas, para las paltas, para el vino. Pero la gente no tiene agua para tomar", aseguró.

Elisa Loncon recordó la derrota del Apruebo

Sobre este punto, la exintegrante de la Convención señaló: "Dentro de las comunidades indígenas fuimos colonizados por el pensamiento occidental, y algunos de nuestros hermanos y hermanas no tienen posibilidad de recuperar la manera aborigen de pensar".

Además, puntualizó que la derrota se debió a la injerencia de los medios. "o hay medios públicos, hay dos dueños de medios que pertenecen al poder económico. Ellos hicieron una odiosa campaña, del terror y de desinformación", complementó.

Por último, aclaró que "destruyeron el discurso de la Constitución que tendría Chile, y dijeron que la gente indígena dividiría Chile. Nosotros nunca dijimos eso, pero la campaña dijo eso".