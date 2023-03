Comparte

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, vivió una acalorada discusión con la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado por la situación de un colegio en Maipú, región Metropolitana.

El hecho fue subiendo de tono, que la parlamentaria terminó descompensada y resultó trasladado a una enfermería por problemas de presión.

Lo anterior fue corroborado por la legisladora Catalina Pérez: "Ambas partes se encontraron muy afectadas, la diputada por un problema de presión fue a la enfermería porque tiene problemas de hipertensión".

Ministro Ávila ofreció disculpas

"Llevo un año viniendo a este lugar, siempre he tenido una muy buena relación con los diputados de distintos sectores públicos y lo que sostuvimos por parte de ambos fue una discusión acalorada, que no es la forma en que yo me relaciono con las personas, nunca lo he hecho", remarcó.

En ese sentido, el titular de la cartera mencionó que la discusión se originó por cómo estaba siendo tratada la situación de un establecimiento educacional: "Esto fue un mal entendido y ofrezco las disculpas correspondientes".

El pequeño entrevero causó molestia por parte de Chile Vamos y el partido Republicano, quienes antes de concretar la votación en Sala por el cierre de la fundición Ventanas y la prórroga del Estado de Excepción, se retiraron del hemiciclo.