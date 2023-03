Comparte

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, informó mediante un oficio que no asistirá a la reunión fijada para este jueves entre el Presidente Gabriel Boric y los alcaldes de la región de Tarapacá en Iquique.

Esto debido a diversas promesas incumplidas realizadas por ministros y subsecretarios de Gobierno, además porque el mandatario desistió de asistir a una reunión con dirigentes y autoridades ancestrales que el municipio organizaba junto con la avanzada presidencial.

Para el edil de Colchane no tiene sentido una reunión con el Presidente si solo va a ser para escuchar las promesas que el Gobierno viene repitiendo hace más de un año y las cuales no se han materializado.

"Por ejemplo, a mediados de diciembre del 2022, el subsecretario del interior informó que en enero del 2023 se iniciaría el proceso de la mejora de la ruta internacional 15 CH, trabajos que no se realizaron y que en marzo solo consistían en cubrir algunos baches con arena", comentó García.

"Además, la exministra Siches se comprometió cuando vino a Colchane a iniciar el proceso de expulsión administrativa de migrantes y la compensación económica debido a las pérdidas, sufridas por los vecinos, debido a la falta de estado de derecho tras la presencia de miles de migrantes que saquearon las propiedades de los aymaras en febrero del 2021″, complementó la autoridad comunal.

El equipo de avanzada de la presidencia fue a Colchane a organizar la venida del Presidente, con un itinerario similar al de la ministra Tohá, lo cual fue rechazado por García, quien propuso un diálogo entre el Presidente, autoridades locales, dirigentes y caciques. Lo que no se llevará a cabo luego que el equipo presidencial argumentó que, por razones climáticas, el Presidente no podría asistir debido a la dificultad de transportarse junto con su comitiva en helicóptero.

Para García, el argumento no es verosímil debido a que los viajes de las autoridades siempre se realizan en avión.

"Creo que el ejecutivo no tiene voluntad para reunirse a hablar con las autoridades y dirigentes locales, no quiere escuchar las soluciones que pide la gente, solo las que le ofrece su gabinete. Una reunión como la que nos ofrece en Tarapacá o en Colchane, bien la podríamos tener en la Moneda. Lo que los vecinos quieren del Presidente es que les explique por qué las promesas no se han cumplido y por qué no los quiere escuchar. El gobierno está perdiendo el norte", concluyó el alcalde.