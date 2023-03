Comparte

Este viernes el ex seleccionado nacional Jorge Valdivia reveló nuevos detalles de la detención que sufrió hace unas semanas, acusando que sufrió malos tratos por parte de Carabineros y que incluso fue apuntado con un arma.

En una entrevista a 24Horas, el ex futbolista comentó que uno de los dos uniformados que estuvieron presentes durante el control de identidad que derivó posteriormente en la detención "se pone la mano en el arma y desabrocha la funda".

"Un Carabinero mostró una actitud agresiva, prepotente, intimidante. No estoy acostumbrado a que alguien me saque un arma, menos un policía, y para pedirte que bajes los vidrios (del auto)", señaló.

"El desenfunda su arma pensando que podía haber alguien pensando que podía haber alguien en los asientos de atrás, normal hasta ahí siento yo. Le piden el carnet de identidad a Claudio (Valdivia), y el carabinero una vez que lo identifica, me pide mi carnet, yo le digo que no lo tengo y le digo que está en un servicentro", explicó.

"Entonces el inmediatamente me dice ‘ocultación de identidad, detenido’. Me esposa, era un control preventivo, el se limitó a preguntarme por mi carnet, yo le dije que no lo tengo y si ‘me acompaña allá atrás lo podemos ir a buscar’. No me pregunta el nombre", declaró Valdivia.

"No estaba haciendo desórdenes en la vía pública, no estaba alcoholizado, no estaba drogado, no había una presunción de algún delito. Después entendí que de un control preventivo no te pueden llevar detenido esposado, quizá te pueden llevar a la comisaría para la identificación, pero a mi me esposa el carabinero alterado y me dice ‘ocultación de identidad, te vas detenido", sentenció.

"El problema no es que me haya subido al auto policial, el problema es que me pegó, me va empujando, me agarran como un delincuente por estar sentado en una cuneta. Cuando me sube al auto, dejo la pierna izquierda abajo y me cierra la puerta intencionalmente, pero mal", declaró al medio, añadiendo que posteriormente fue llevado hasta una comisaría cercana.