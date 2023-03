Comparte

Este martes continúa la discusión sobre las propuestas del Ejecutivo sobre la situación de las isapres. Uno de los invitados a la comisión de Salud del Senado es el exministro de Salud Enrique Paris, quien conversó con "La Mañana de Agricultura".

"A nosotros nos atacaron mucho en forma desproporcionada, con intencionalidad política, sobre todo el Colegio Médico, y yo me quiero poner en el papel de la autoridad actual que necesitan colaboración, necesitan que trabajemos en conjunto. Necesitamos una solución a los 3,2 millones de personas que están en las isapres y están en una incertidumbre total", dijo el doctor.

"No se trata de salvar a las isapres, se trata de proteger a las personas que puedan quedar sin cobertura", agregó.

En ese sentido, dijo que "hay que cumplir el dictamen de la Corte Suprema sí o sí, que le dio seis meses al superintendente de Salud para solucionar el problema en conjunto con el Gobierno".

En el cumplimiento del fallo "hay que buscar una solución, puede ser una ley corta, puede ser una postergación de lo que ha pedido la Corte Suprema, como lo ha dicho la ministra de Salud".

"Si las isapres caen, vamos a tener un efecto dominó, porque las isapres le pagan a las clínicas y le pagan a los prestadores, le pagan a los laboratorios, le pagan a clínicas pequeñas de regiones. Van a perder esos ingresos y esas clínicas pueden quebrar. Y si esas clínicas quiebran va haber cesantía, entonces este es un problema muy importante para el Gobierno", advirtió Paris.

"Yo quisiera hacerle un llamado a la Asociación de Isapres, que vuelvan a dialogar. Yo voy a decir algo off the record: yo me reuní con el superintendente de Salud, conversamos del tema y una de las preguntas que le hice fue relacionado con eso. Si era factible que nosotros pudiéramos intervenir para pedir que las isapres vuelvan y yo creo que sí. Las isapres tienen que volver al diálogo, tienen que volver a conversar", sostuvo.