El exdirector de Migraciones, Álvaro Bellolio, se refirió este lunes a la cifra de las 20 mil expulsiones que aún no se ejecutan por distintos motivos, pero principalmente por las dificultades y el alto costo que esto implica.

Según detalló Bellolio, en los primeros años de la administración anterior, en todo el periodo, entraron cerca de 84 mil personas de manera clandestina al país, hubo cerca de siete mil expulsiones y se dictaron más de 20 mil expulsiones.

Sin embargo, en conversación con "La Mañana de Agricultura", el exdirector de Migraciones sostuvo que al asumir una nueva administración, cambió la perspectiva respecto a este tema.

"En 2022 se firma sólo 911 (expulsiones) y la cantidad de expulsiones administrativas, las que son 100% responsabilidad del Gobierno, desde abril hasta diciembre expulsan a 24", señaló en el espacio radial.

Al respecto, sostuvo que "acá hay problema grave y la pregunta es: ¿Por qué no se expulsa? Si es por ideología o por falta de capacidad".

Junto a esto, el político dijo que ciertas cosas pueden ayudar al proceso y cree que "es muy importante en que con esta reforma legislativa se pongan un compromiso o una meta mínima".

"Ellos (migrantes ilegales) al final saben que ingresar clandestinamente a Chile no tiene sanción y no tiene porque el Ejecutivo tenía vuelos disponibles, seis vuelos, y no ocuparon ninguno. Hay varios meses que las expulsiones son cero o una, expulsan de a uno y no pareciera que tengan mucho incentivo o muchas ganas de hacer cumplir la ley", manifestó.

"Si el diputado Boris Barrera, estuvo en Caracas (Venezuela) celebrando a Hugo Chávez y no pueden gestionar un vuelo, es demostrar nula capacidad o están ocupando excusas para no expulsar", apuntó.

"Nosotros les dejamos seis aviones con financiamiento"

Ante unos de los argumentos que las expulsiones tiene u elevado costo, Bellolio dijo que "ellos sacan a los expulsados de a uno, porque es más fácil, pero tiene que pagar cinco pasajes: Tres pasajes de ida y dos de vuelta".

"Cuando se hace en vuelo charter u otro, el precio baja de 2,7 millones a 833 mil pesos. Nosotros les dejamos seis aviones con financiamiento y ellos decidieron no ocupar ninguno", aseveró.

"No es que Venezuela no haga, es que no tienen capacidad. No es que sea muy caro, porque había disposición y no la ocuparon. Dicen que el plazo muy corto, en la ley antigua eran 24 horas, era la mitad del plazo que hay ahora", complementó.

