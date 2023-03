Comparte

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, dio su visión acerca del sexto retiro que entraría a discutirse en la Cámara tras el rechazo del autopréstamo y valoró que el Ejecutivo la haya convertido en "leyenda".

"Durante un año hemos logrado mantener esta reivindicación, a pesar de todos los esfuerzos y el financiamiento del Estado para intentar acabar con los retiros", comenzó diciendo en diálogo con Mucho Gusto.

Después, la periodista de profesión indicó que "durante un año, la gente ha mantenido esta reivindicación al tope y viene la madre de todas las batallas, que será la puesta en tabla, por fin, de este proyecto el 18 de abril".

Además sostuvo que el objetivo es colectivo y espera que haya "una transversalidad muy importante para lograr estos retiros, necesitamos a la derecha, al Frente Amplio y a los comunistas".

En ese sentido, la legisladora puntualizó: "Los diputados tendrán que cumplir con su rol de representación en la medida que la gente se los diga con mayor claridad. Yo no tengo ninguna ansia de protagonismo en esto, al contrario, creo que es una tarea colectiva, y me basta con que el Gobierno me haya convertido en una leyenda".

"La inflación no la produjeron los retiros"

Sobre este punto, Pamela Jiles cuestionó los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, las cuales consideró "una chiva", y añadió que "la inflación no la produjeron los retiros. La mayor prueba es que hace dos años no tenemos retiros y tenemos inflación, y en el mismo grado que tienen otros países donde no ha habido retiros".

Por último, la diputada señaló que "hay una falta de conexión con la realidad de las personas. Les siguen hablando a la gente de macroeconomía, de que hay que mantener a la banca, y en definitiva la gente lo que tiene es hambre y que no puede pagar las cuentas".