Pedro Valdivia, coronel en retiro de Carabineros, criticó las "volteretas" que se producen en el mundo político y que, según él, terminan por debilitar la institucionalidad de Carabineros. Esto lo dijo a raíz de la legislación Nain-Retamal.

"Hay un problema social muy grave a raíz de la situación de la delincuencia, a raíz del asentamiento definitivo del crimen organizado, a raíz de la masificación del narcotráfico como parte del crimen organizado, a raíz de la situación que está ocurriendo al uso de las armas y fundamentalmente, y esta es la parte más grave, a raíz de la absoluta incompetencia total que han tenido las autoridades de este gobierno, en particular, y del anterior, en parte", dijo en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

En esa línea, apuntó que en "el tema de la seguridad, de la prevención, no puede tener lo que hoy día la gente denomina voltereta. Cuando tú eres carabinero lo primero que uno le enseña, porque yo todavía le enseño a los alumnos, tú no puedes dudar ante una situación porque tú tienes las competencias, tú tienes el protocolo, tú tienes el conocimiento. Si tú dudas vas a morir. ¿Cuándo dudas? Cuando no tienes ese sostén legal detrás".

Agregó que "hay tantas inconsecuencias o tantas volteretas que finalmente generan esto, generan un debilitamiento de la institucionalidad y dentro de la institucionalidad de Carabineros, que es más grave porque es el sostén de cualquier Estado de Derecho".

"Las inconsecuencia, las volteretas, las debilidades en cualquier sistema de seguridad, hasta en su casa, hasta en un país como tiene la obligación de Carabineros, tienen un costo fatal, como lo estamos viviendo en este momento", concluyó.