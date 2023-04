Comparte

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, declaró este martes en el juicio oral simplificado por injurias y calumnias en contra de la periodista Paulina de Allende-Salazar.

La acción judicial llega debido a un reportaje emitido en Mucho Gusto, en donde se le adjudican a ex edil de "malos manejos e incluso fraudes en relación al pago de las horas extraordinarias, es que ha generado una serie de afectaciones a la dignidad de doña Cathy Barriga", según la querella presentada.

Por su parte la ex alcaldesa declaró en la instancia que “todo este tiempo no he podido tener una vida normal… No he podido ejercer mi profesión. Yo hice un diplomado en la Universidad Católica”.

En la causa están citados a declarar los conductores del matinal de Mega, José Antonio Neme, Roberto Saa y Diana Bolocco, estos dos últimos se presentaron durante la mañana en el Centro de Justicia de Santiago, pero no pudieron declarar debido a la extensa exposición de Barriga.