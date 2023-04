Comparte

Este martes, en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Martín Pradenas renunció a su derecho de guardar silencio y prestó una declaración en un nuevo juicio en su contra.

Pradenas es acusado por cinco delitos de abuso sexual y dos de violación, ocurridos entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, por lo que el Ministerio Público solicita penas que suman 40 años de presidio.

Por primera vez declaró el acusado ante el tribunal, quien alegó inocencia en la muerte de Antonia Ibarra, quien se suicidó en 2019.

"Antonia era una gran mujer joven, llena de vida (…), pero yo no me puedo hacer responsable de algo que yo no hice. Yo jamás le hice daño a Antonia, yo jamás le falté el respeto", afirmó Pradenas, según consigna CHV Noticias.

Durante su declaración, el imputado dijo que el día que estaba con la joven estaba en estado de ebriedad, por lo que no recuerda algunos momentos.

"Lo que pasa es que yo vi las imágenes y como me preguntaron yo me identifico, que era yo la persona que estaba caminando", señaló, de acuerdo al citado medio. Y agregó que: "No solamente ese episodio del que yo no tengo recuerdos, sino que no recuerdo el momento de todas las cosas que conversamos, por algunos lugares por lo que pasamos".

También enfatizó, según detalla CNN Chile, que "llevo tres años preso por algo que no hice, ha habido un costo grande para todos. Acá hay dos familias que están afectadas muchísimo, pero insisto y lo digo de frente: no me puedo hacer responsable de algo que no hice. Si tomó esa decisión (suicidio) fue porque había cosas que no podía resolver, pero para mí también ha sido triste todo esto".

En declaración de Martín Pradenas "no son antecedentes nuevos"

En tanto, el fiscal jefe de Carahue, Miguel Rojas, indicó que Pradenas en su declaración no aportó antecedentes nuevos y que "hubo algunas omisiones, que quedaron claras a lo largo del desarrollo de esta audiencia".

Sobre la importancia de la declaración del imputado comentó que "se trata de elementos que ya cursaban en la carpeta de la investigación, no son antecedentes nuevos para la Fiscalía. En caso de alguno, cambia la postura de la Fiscalía en cuanto del imputado cometió cada uno de los delitos que nosotros hemos señalado en la acusación".

Ante el excesivo consumo de alcohol que argumentó Pradenas, sostuvo que "a lo largo del desarrollo de este juicio, tal como sucedió en el primero, aquellas situaciones fueron descartadas a través de la incorporación de distintos medios probatorios. Nuestra postura es que en caso alguno ese elemento atenúa o lo exime de la responsabilidad por los hechos que hemos imputado".