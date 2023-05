Comparte

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las elecciones de este domingo señalando que "lo que se juega en este proceso es que haya una representación de la mayoría".

En conversación con diario El País, la secretaria de Estado se refirió al rol del ejecutivo tras el proceso, indicando que "el Gobierno de Chile no torcerá su dirección sea cual sean los resultados de la elección. Si el Ejecutivo dependiera de cada proceso eleccionario sería una incertidumbre tremenda".

Junto con lo anterior, señaló: "No nos corresponde ni adelantarnos al resultado de las elecciones de este domingo ni adelantar escenarios respecto al Plebiscito de Salida".

Pese a esto, sobre el proceso indicó: "Se logró a partir de un debate intenso en el Congreso, donde las fuerzas políticas, de manera transversal, lograron ponerse de acuerdo en un camino que le diera a Chile una segunda oportunidad de contar con un proceso constitucional para una nueva Constitución".

Además, reconoció: "Hay un ambiente que quizás tiene menos épica que la vez pasada (…) es un proceso más moderado, pero en el que la ciudadanía tiene la última palabra: Va a elegir a sus consejeros o consejeras y, al final del proceso, va a poder determinar si le convence o no le convence, si le gusta o no le gusta, si cree que la propuesta de texto constitucional es la que requiere nuestro país o no. La ciudadanía termina siendo la soberana de este proceso".