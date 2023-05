Comparte

Una mujer le pegó en los genitales a un delincuente, logrando así evitar el robo de su auto en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la calle Las Hualtatas, en donde la víctima de 54 años iba con sus hijos de 24 y 17 años.

Cuando su hijo mayor se bajó a comprar, llegó un grupo de tres asaltantes en un BMW a intimidar a la mujer y el joven, quien los amenazaron con quitarles el automóvil.

"Se bajaron tres y me intimidaron, me agarré como pude para que no me bajaran", dijo la mujer a 24 Horas.

Agregó que "hubo un forcejeo con la cartera y también le pusieron un cuchillo en la guata a mi hijo. Todo fue muy violento".

En la resistencia que puso la mujer, le lanzó un golpe a los genitales a uno de los malhechores, evitando la sustracción de su auto, aunque sí lograron llevarse su bolso y otras pertenencias.

En palabras de Carabineros, la capitán María Garrido, oficial de ronda Prefectura Santiago Andes, dijo que "empieza un forcejeo, le sustraen una cartera y ella en autodefensa lanza un golpe a una de las personas, haciendo que los sujetos se retiraran del lugar en el mismo vehículo en el que transitaban".