Comparte

A principio de mes, la streamer y creadora de contenidos chilena @andr4as_ realizó una petición a Leonardo Farkas.

“Acudo a usted de manera respetuosa. Para solicitar su ayuda para poder costearme el tratamiento dental espero le llegue este video”, solicitó Ignacia Jara, de 35 años.

“Lamentablemente, por mi rostro, no me dan un trabajo ‘normal’. Siempre he tenido que buscármelas de alguna u otra forma con lo que estudié”, sostuvo.

Jara relató que perdió sus dientes de arriba y de abajo, y los implantes le salían $4 millones y no tiene los medios para costeárselos. “Yo me quemé a los 12 días de haber nacido, por si usted lo está preguntando».

Como a veces pasa, el empresario vio este mensaje y decidió ayudarla, por lo que le dio el dinero. Pero todo no salió como debía.

La devolución de dinero

“Yo recibí una donación de parte del señor Leonardo Farkas, ya que hice un video que se hizo viral y salió en muchos medios de comunicación. El video era pidiendo la ayuda para poder solventar mi gasto con mis implantes en los dientes”, relató.

De este modo, detalló que un día después de publicar el video un asesor del millonario se contactó con ella y, al otro día, la donación estaba concretada.

Al otro día fui al banco a retirar el vale vista, pero mi sorpresa fue cuando vi el vale vista: no eran 4 millones, eran 10 millones de pesos”, reveló.

Es decir, Farkas le donó 6 millones más de los comprometido. “Cuando vi que era 10 millones me imaginé muchas cosas. Onda podía haber arreglado mi casa, podía haber hecho tantas cosas. La cosa es cuando tenía el dinero en mi cuenta, me llama esta persona y me dice ‘oye, sabes qué, te quiero pedir una disculpa. El asunto es que el banco se equivocó y te transfirieron plata de más y queremos saber si tú la puedes devolver’. A lo que yo le dije ‘obvio que sí, obvio que la puedo devolver’”.

Sin embargo, la persona que la contactó en representación de Farkas igualmente le dio una nueva buena noticia, pues le dijo a ‘no, tienes que devolverme 5 millones, nomás’. Y yo quedé así como ‘ah, bueno, será’”.