El Presidente Gabriel Boric anunció en su segunda Cuenta Pública el traspaso de recursos a municipios para que puedan demoler los mauselos narcos que existan.

«He instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que aparezcan«, dijo.

El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, criticó este anuncio, ya que él fue tildado de populista y efectista cuando comenzaron a derribar las «casas narco» en la comuna.

“Hoy día toda la izquierda y toda la coalición de Gobierno aplaude al Presidente por algo que nosotros ya hicimos hace un mes atrás en La Florida«, expresó.

«Por eso, hoy día no les respondemos con la misma moneda. A la crítica injusta de ellos hace un mes atrás, le respondemos que nos cuadramos, porque creemos que todo el combate al espacio público que ha sido tomado por el narcotráfico debe ser ganado por el Estado, la municipalidad y finalmente por la ciudadanía”, señaló Carter

Y agregó que “por eso este cambio de tono y de opinión nuevamente del Presidente Boric y su gabinete es un buen cambio, el cual vamos a apoyar sin ninguna restricción. Demoliendo casas narco, demoliendo mausoleos narco, regulando y persiguiendo los funerales narco, que amarran la vida de tanta gente. En esto no puede haber dos discursos, al menos yo no lo he tenido nunca”.