Durante la mañana de este lunes, un camión pasó a llevar unos cables eléctricos que se encontraban a baja altura, botando los postes en La Pintana. Uno de ellos cayó sobre un taxi, saliendo ileso el conductor tras retroceder.

Los cables del tendido eléctricos estaban a baja altura debido a que durante la madrugada una camioneta que circulaba por Avenida Santa Rosa con Mariscal, chocó un poste. Según Carabineros, aparentemente el conductor de aquel vehículo estaba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido.

Debido al accidente, se produjo una importante congestión en el sector debido a la restricción de pistas.

Ahora (06:49) restricción de pista en Sta Rosa/El Mariscal debido a una colisión de vehículos que afecta pista de buses y de particulares. Además un poste resultó derribado. Precaución #LaPintana pic.twitter.com/k1nNpe1wAE — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 12, 2023

Un taxi se vio afectado por este hecho, ya que un poste cayó sobre el vehículo. El conductor y dueño del transporte dañado, Daniel Delgado, dijo que alcanzó a retroceder y así salvarse.

En conversación con Chilevisión Noticias, el taxista señaló que estaba «un poco nervioso, pero bien» tras el accidente. «El conductor del camión se dio a la fuga, traté de hablar con él, pero casi me arrolló con el camión«, indicó.

«Alcancé a correrme un poco para atrás, el otro auto igual alcanzó a correrse también, si no no estaríamos aquí. La gente le dijo al chofer del camión que no pasara, pero igual pasó», agregó al citado medio.