El ministro de Vivienda, Carlos Montes se refirió a la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas, a quien el Presidente Gabriel Boric solicitó su renuncia.

La autoridad manifestó que no le corresponde opinar sobre una decisión del Mandatario. Pese a esto explicó que el respaldo que le entregó a la ahora exsubsecretaria se debería a que ella «buscó clarificar los hechos y reunir información».

«En ese proceso estaba, a partir de lo cual se evaluó desde un punto de vista que no es administrativo, ni de desempeño, sino por responsabilidades políticas en una situación que se había generado», comentó.

Sobre Rojas, señaló: «En el Ministerior todo el mundo la estima mucho. La queremos mucho, es doloroso lo que ocurre. Sin embargo, así es la vida pública. Si bien, ella estaba siguiendo los hechos probablemente hubo cosas que debió haber hecho antes que otras y a partir de lo cual se generó una situación política. Se estimó que había responsabilidades en eso, y a partir de eso se le pidió la renuncia».

En relación al caso de los convenios, aclaró: «La primera noticia que tuvimos de que había una situación compleja en Antofagasta me llegó a mí, pero no sobre la fundación (Democracia Viva), que no tenía idea que existía, sino a partir de que había contrataciones en exceso. Le pedí a ella (Tatiana Rojas) que reuniera la información y eso no era en los términos que se planteaba. Después llegó la denuncia de los gremios».

Montes abordó el proceso judicial entrante, indicando que «esto no ha terminado, esto está empezando. Aquí va a haber investigaciones, se va a saber mucho más. Está la Fiscalía en esto».

El ministro adelantó que viajará el martes a la ciudad de Antofagasta para «ver las obras que se han realizado por estas entidades«.

«Quiero verlas en directo, qué es lo que realmente se ha hecho por parte de esta fundación y en segundo lugar, le voy a entregar muchos antecedentes, mucha información al fiscal para que tenga con mucha más facilidad de conocer cómo se produjo, desde cuándo se produjo esto, qué trayectoria tienen», cerró la autoridad.