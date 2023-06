Comparte

Este viernes la periodista Paulina de Allende-Salazar demandó a Mega por despido injustificado, y por una serie de vulneraciones a sus derechos, acusando a la señal de además emitir «injuriosas declaraciones públicas» en su contra.

La situación surge casi tres meses después de que el canal despidiera a la periodista, quien llamó «paco» durante una transmisión en vivo de Mucho Gusto al carabinero asesinado Daniel Palma.

En la demanda, a la que tuvo acceso Diario Financiero, se destaca que durante su tiempo al aire la periodista repitió siete veces el concepto «carabinero», y utilizó la palabra «cabo» y «policía» en otras 15 ocasiones. Esto para poner en en perspectiva el contexto en el que ocurrió el lapsus en el que dijo «paco».

En la misma forma, se acusa a Mega de invisibilizar su desempeño profesional «durante toda la jornada noticiosa», y que “Omitió deliberadamente la transmisión de mis disculpas sobre el incidente; y procedió a emitir injuriosas declaraciones públicas en mi contra, a contrapelo de cómo se habían llevado a cabo realmente los hechos, amparada en una inexistente ofensa a la institución de Carabineros, y hasta a la familia del cabo Palma”.

En la demanda también se remarca en que el propio canal ha utilizado la palabra «paco» en reiteradas ocasiones y contexto, ejemplificando aquello en la cobertura del medio a través de sus distintas plataformas del caso «Pacogate».

«Si bien la propia demandada sustentó mi despido en el empleo de dicho término por considerarlo derechamente irrespetuoso a su juicio, mal podrá explicar entonces el uso -claramente inapropiado según sus propios “estándares editoriales”- que ella misma hiciere repetidas veces en el noticiero central de Meganoticias, Matinal Mucho Gusto, plataformas digitales y redes sociales, al referirse insistentemente al caso de fraude en la institución de Carabineros que salió a la luz pública en 2018, en términos de “Pacogate”, se añade.

“Mega transmitió, difundió y se refirió a la institución de Carabineros vinculándola con la expresión “Pacogate”, usando la misma palabra, incluso antes que yo, y de manera más gravosa sin duda, tanto por la expresión en sí, artificial y específicamente creada para el caso, como por el contexto también complejo y controvertido del momento”, señala el documento reportado por el medio citado.

El despido de Paulina de Allende-Salazar

La periodista también detalla en la demanda que en las razones de su despido se argumenta un «incumplimiento grave de las obligaciones de su contrato», las que asegura no tienen justificación.

“No se acompañan de la exposición de motivos o hechos que correlativamente permitan evidenciar o explicar algún incumplimiento a las disposiciones presentadas”, se remarca.

“No hay ninguna relación de causalidad atribuida a mi desempeño laboral que sostenga en la carta algún incumplimiento concreto de lo pactado en el contrato. De manera que me resulta imposible defenderme de algo que desconozco porque no está explicitado en la carta, pues de la exposición que se hace, básicamente, no se desprende en qué consiste el incumplimiento contractual que se alega”, se acusa en la demanda.

Una demanda millonaria

En concreto, la ex periodista de Informe Especial acusa una vulneración de sus derechos constitucionales por parte de Mega y una afectación a su derecho a la honra.

De la misma manera, se exige una reparación de $58 millones por daño extrapatriomonial a su imagen profesional y moral. También se solicita que se condene a Mega a pagar una indemnización por término de contrato de $245 millones, y el pago de otros $118 millones por concepto de despido vulneratorio. Totalizando así $421 millones de pesos aproximadamente.

Finalmente la demanda solicita al tribunal que se condene a Mega a emitir “una disculpa pública redactada por mí, en el programa Mucho Gusto, por la vulneración de mis derechos, la que deberá ser leída por sus conductores, transmitida y replicada por los mismos medios y plataformas de Megamedia en los que se vulneraron a través de sus comunicados, y en el mismo horario en que emitió el primero de éstos”.