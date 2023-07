Comparte

Tras su viaje a Colchane, los diputados republicanos Chiara Barchiesi y Cristián Araya, oficiaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, con el fin de que se les informe respecto de la situación de seguridad que se vive en la frontera de la región de Tarapacá.

Los parlamentarios solicitan información sobre la cantidad de vehículos robados en la región entre septiembre de 2021 a la fecha. En este sentido, también piden conocer «los tipos de vehículos más robados, las zonas geográficas con mayor incidencia delictiva y cualquier dato relevante que pueda contribuir a comprender la magnitud y características de esta problemática».

Esto luego de que el medio boliviano «Página Siete» publicara que en el vecino país estarían circulando seis mil autos robados en Chile durante el año 2022 y que bandas delictuales sustraen diariamente entre tres a cinco camionetas en la zona para luego internarlas allí por la frontera en Calama.

Este hecho fue duramente criticado por la diputada Chiara Barchiesi, quien acusó a las autoridades de Interior de «engañar» a la ciudadanía con «operativos de control», en particular la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por Eduardo Vergara.

«Sólo en 2022 salieron por la frontera norte seis mil autos de alto valor robados hacia Bolivia. Alguien nos debe explicar cómo es que Prevención del Delito, no sabe de esto (…) No se puede mentir a todos los chilenos todo el tiempo. Este Gobierno no sólo es corrupto, sino también incapaz», aseveró la parlamentaria.

Por su parte, el diputado de la comisión de Seguridad, Cristián Araya, se sumó a las críticas señalando que «la porosidad de nuestras fronteras se mantiene».

«De hecho, un peligroso sicario del Tren de Aragua que se fugó desde la cárcel en Perú, habría ingresado a nuestro país. Esto reafirma que el Gobierno ha desatendido la seguridad del norte de Chile y el resguardo de nuestra soberanía. Definitivamente, la tarea les quedó grande y no existe una estrategia integral para la macrozona norte», aseguró el legislador.

En el texto, tanto Barchiesi como Araya pidieron también un registro de personas en situación de ilegalidad, en particular aquellas que hayan sido atendidas por servicios públicos en la región, desglosando “lesiones o enfermedades que hayan requerido atención médica en centros de salud”.

Finalmente, solicitaron información respecto de la conformación de los Comités de Fronteras y Límites, así como datos sobre incidentes de violencia ocurridos en la frontera -muertes o lesiones graves-, entre septiembre de 2021 a la fecha.