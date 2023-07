Comparte

El sistema frontal que se registró a finales de junio en zona centro-sur del país continúa haciendo estragos, pero ahora de manera económica, ya que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ha cifrado en US$ 400 millones las pérdidas tras las inundaciones en los campos.

En ese sentido, desde el gremio señalan que al considerar las estimaciones realizadas desde el Ministerio de Agricultura, cartera que confirmó una afectación de más de 100 mil hectáreas y 300 mil de manera indirecta, los daños serían mayores que los inicialmente estimados.

Según recogió El Merucio, el presidente de la SNA, Antonio Walker, declaró que «La SNA avala la cifra que entregó Colliers respecto de US$ 290 millones en pérdidas, pero estas cifras serían preliminares. Efectivamente, podría subir en un 30% o más, si no se recuperan pronto los sistemas de riego y se afecta a la producción que necesita agua en primavera».

De esta forma, Walker confirmó además que las regiones que cuentan con un mayor daño en sus terrenos debido a las inundaciones, son O’Higgins y el Maule, ambas regiones que resultan «clave para la producción agrícola local.

Según el medio, el 28,6% de la producción de hortalizas proviene de aquella parte del país, sobre lo cual el presidente de la SNA detalló que «de la producción total del país, 99% es para consumo nacional, por lo que, a la larga, si no se apoya hoy a los productores afectados, podríamos resentir el daño en la oferta de productos en el mediano plazo».

De la misma manera, ambas regiones producen el 49,5% de la producción frutícola nacional, donde gran parte de dicha producción se envía al exterior.

Por otro lado, Rodrigo gel, gerente del área de Campos Agrícolas de Colliers, afirma que los daños en el sector se continuarán reflejando durante los próximos meses.

«Además del impacto en los sistemas de riego, hay pérdidas de plantaciones que fueron arrastradas por los ríos, y estimamos que habrá daños que recién se observarán más adelante, en los próximos meses, con los problemas que provoca el exceso de agua y de barro sobre las plantaciones», señaló al medio citado.

«Por el momento, nosotros estimamos para la Región de Valparaíso un daño promedio de US$ 2.000 por hectárea, en la Región Metropolitana llegamos a US$ 3.000 por hectárea, mientras que entre O’Higgins y Biobío, proyectamos un impacto de que va entre los US$ 3.000 y US$ 5.000 por hectárea«, sentenció.

En la misma línea, tras una encuesta realizada entre sus socios, el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, afirmó que un 66,7% presentó algún tipo de daño tras el paso del sistema frontal.

«La gran urgencia en estos momentos para el sector es despejar los canales de regadío, así como también arreglar la infraestructura de riego y eso puede incrementar los costos. Se debe focalizar el apoyo en las zonas donde realmente hubo problemas y llegar lo antes posible con las ayudas», advirtió.