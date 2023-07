Comparte

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental para este lunes, debido a las malas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago.

Debido a lo anterior, las autoridades hicieron un llamado a respetar las medidas especiales como la prohibición del uso de calefactores de leña.

Por otro lado, para este lunes habrá restricción vehicular entre las 7:30 y las 21:00 en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

De esta forma, los vehículos con sello verde anteriores a 2011, con patentes terminada en 2 y 3 no podrán circular. De la misma manera, los vehículos que no tengan sello no podrán transitar si sus patentes terminan en 4-5-6 y 7.