Comparte

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó este miércoles el nuevo llamado a evadir el Metro de Santiago que realizaron estudiantes ante el alza de $10 pesos que anunció el Gobierno.

Durante la jornada del martes, algunas estaciones del tren subterráneo debieron cerrar por las manifestaciones de los secundarios, provocando la interrupción del servicio por varias horas. Aquellas protestas dejaron un sistema de pago y una puerta de vidrio destruidos en la estación Santa Ana, según informó la empresa a El Mercurio.

«Aquí ciertos sectores, que son jóvenes, pero que algunos son adultos y ocupan a los jóvenes, no han aprendido la lección», dijo el gobernador Orrego en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

La autoridad regional señaló que «este país quiere salir adelante de la crisis en que estamos, quiere que haya trabajo, empleo y que cuidemos lo que nos pertenece a todos».

Por lo tanto, lamentó que un grupo de estudiantes «se dediquen a destruir» el Metro de Santiago «en vez de estudiar», más aún cuando «la mitad del país está inundado y estamos tratando de socorrer a las personas».

«Me parece que es falta de sentido cívico, falta de sentido patrio, que no admite nada que no sea una condena absoluta y total«, afirmó Orrego.

Junto a esto, espera que en esta oportunidad «nadie salga a prestarle ropa a estas personas, que la verdad tienen sus valores no sé dónde«.

«Esto hay que erradicarlo de raíz«, cerró.

De hecho, en una publicación que realizó el 22 de agosto en la red social X, el gobernador de la región Metropolitana escribió que es «triste y condenable que jóvenes se dediquen a destruir un medio de transporte tan importante para la gente».