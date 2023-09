Comparte

En la intersección de las avenidas el Montijo oriente con Salvador Allende, en la comuna de Renca, se produjo un conjunto de hallazgos arqueológicos que podrían tener hasta 11 mil años de antigüedad a.C.

Fue Metro de Santiago que dio a conocer este histórico hallazgo dentro de un extenso predio de 17 hectáreas donde a futuro se emplazará la infraestructura de los talleres de mantenimiento y las cocheras de la Línea 7.

De acuerdo a la empresa, un amplio grupo de profesionales en la materia trabajan desde el 2022, logrando identificar más de 181.000 piezas arqueológicas (sin contabilizar los materiales del sector que se encuentra actualmente en excavación), que evidencian ocupaciones humanas, algunos de los cuales que podrían contar con una cronología cercana a los 11 mil años de antigüedad a. C.

«En el sitio tenemos las primeras evidencias arqueológicas de la presencia de bandas de cazadores recolectores arcaicos (nómades) en el Valle del río Maipo-Mapocho, en un depósito estratigráfico bien preservado, que nos ha permitido recuperar centenares de piezas arqueológicas y elementos para posteriormente generar dataciones absolutas», señaló Consuelo Carracedo, arqueóloga de Metro de Santiago

Además, indicó que «en los estratos superiores del sitio, hemos recuperado numerosas evidencias de poblaciones prehispánicas alfareras que igualmente se asentaron próximas al río Mapocho».

En términos de cronologías y grupos culturales, los contextos arqueológicos encontrados en el sitio, presentan objetos diagnósticos con atributos que nos permiten vincularlos con el Período Arcaico (11.000 a 300 a. C.), Período Alfarero Temprano (300 a. C. al 1.000 d. C.), Período Intermedio Tardío o Tardío (1.000 a 1.536 d. C.) y Período Histórico Colonial (1.536 a 1.810 d. C.).

Al respecto, Carracedo dijo que «poder contar con una gran densidad de materiales de un espectro amplio de períodos temporales muy diversos en un mismo espacio físico, sin intervención urbana, es algo inédito en el Valle Central«.

Por su parte, el gerente corporativo de Ingeniería del tren subterráneo, Rodrigo Terrazas, comentó que «nuestro equipo de Arqueología se encarga de gestionar y evaluar los terrenos para determinar si existen o no bienes arqueológicos en el subsuelo de las zonas donde se ejecutarán trabajos de construcción».

[IMPRESIONANTE 😮] Hallazgos arqueológicos que podrían tener hasta 11 mil años de antigüedad A.C. fueron encontrados en los talleres de la futura #L7 del metro en Renca.



En el lugar se encontraron evidencias orgánicas, tales como: restos humanos, semillas, vellones de animales y… pic.twitter.com/KFUPIGIkMu — Metro de Santiago – #NuevoViaje (@metrodesantiago) September 1, 2023

Óptimo estado de conservación de los hallazgos arqueológicos

Producto de las dinámicas aluviales del río Mapocho en la antigüedad, en este sector se generó una llanura de inundación que formó un depósito de sedimentos finos durante el Holoceno, así, lentamente se fueron sedimentando y sellando los depósitos de antiguas ocupaciones.

Lo anterior, facilitó la conservación de distintos materiales, como por ejemplo evidencias orgánicas, tales como: restos humanos, semillas, vellones de animales y partes de huesos de guanacos con huellas de corte, además de otros materiales como puntas de proyectil, y fragmentos de vasijas correspondientes a culturas posteriores.

Ese proceso de sellado permitió que los hallazgos arqueológicos de talleres y cocheras de Línea 7 se hayan podido conservar en perfectas condiciones ambientales durante miles de años.

Adicionalmente, en el sector también se han encontrado un número importante de fogones, lo que permite estudiar cómo fue el uso del espacio y las dinámicas sociales al interior de un campamento de cazadores recolectores de la antigüedad, de los cuales aún se conoce muy poco, dado la escasa preservación de evidencias asociadas a su estilo de vida nómade, motivado por la caza de animales y la recolección de vegetales y materias primas para su subsistencia.

Imágenes de los hallazgos arqueológicos en Renca: