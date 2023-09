Comparte

El sujeto que atacó un perro con una honda en Villa Alemana, Región de Valparaíso, publicó un video para ofrecer disculpas por la agresión.

Gastón Ojea señaló que vive al lado de la bencinera donde ocurrió el hecho, en donde escuchar ladrido de perros «todas las noches», por lo que le cuesta dormir.

Agregó que tuvo una «semana terrible» y que «en reiterada ocasión he ido a hablar con los bomberos a pedirles que por favor echen a los perros pero me dicen que llegan solos, que no los pueden echar».

«En esa ocasión bajé muy enojado y pedí por favor que los ahuyentaran y nadie me hacía caso a mi solicitud y yo tomé una mala decisión de lanzarle una piedra con una onda a uno de los perros y me siento profundamente arrepentido por lo que ocurrió», dijo.

Junto con pedir perdón, dijo estas dispuesto a asumir las consecuencia, incluso, legales de la situación y «resarcir un poco todo el problema que ocasioné a la comunidad con lo que tenga que cumplir».