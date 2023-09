Comparte

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a las amenazas realizadas por el empresario Pedro Pool contra la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

«El día que sea Presidente de la República no se la van a llevar peladas, los vamos a fusilar, que es lo que se merecen», señaló el empresario osornino refiriéndose a ella y al expresidente Sebastián Piñera.

Lo anterior luego de que la alcaldesa señalara que no pondrá su «capital político para la aprobación» de una nueva Constitución si el proceso continúa de la misma forma.

Sobre lo anterior, la ministra de la Mujer manifestó: «No es aceptable que en democracia una persona, haciendo abuso de la libertad de expresión, amenace de muerte a una alcaldesa democráticamente electa, independiente de las diferencias que nos puedan separar».

Junto a lo anterior, la autoridad explicó que el «Servicio Nacional de la Mujer no puede apoyar causas que no sean de violencia intrafamiliar, sin embargo destacó que están «a disposición para poder apoyarla, porque la violencia política no es tolerable».