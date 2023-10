Comparte

«Se me salio nomás», dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la declaración de «usurpación pacífica», la que aclaró que se refería al término «no violenta», en el marco del proyecto de ley de usurpaciones, en la cual el Gobierno presentó un veto.

Para el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, dicha distinción no existe. «No se pude alterar el espíritu de la ley, y el espíritu de la ley es proteger a las víctimas», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«No existen usurpaciones violentas y no violentas. Ya usurpar algo, robar algo, tomarse un terreno ya es muy violento. Técnicamente pudiera decir la ley que existe violentas y no violentas, pero lo que necesitamos hoy día es pena de cárcel y no multas. Así estoy seguro que vamos a tener muchas menos tomas, muchas menos usurpaciones y vamos a tener mucho mayor orden, que es lo que falta hoy día», señaló.

En esa línea, el líder gremial opinó que «la pena de cárcel no debe modificarse. No puede quedar esto es una multa sujeta al criterio del juez. Realmente creemos que cualquier usurpación que exista tiene que tener cárcel. Serán distintas sanciones, pero cárcel».

Agregó que «esperamos que la legítima defensa privilegiada no se modifique, porque si alguien entra a mi campo, alguien entra a mi casa disparando o con mucha violencia o con armas, uno tiene el legítimo derecho de defenderse. Cuando uno actúa en legítima defensa tiene que comprobar que está actuando en legítima defensa, no se trata que esto se transforme en una guerrilla».

Asimismo, añadió que «la flagrancia es muy importante, porque si después de 12 horas no puede llegar la fuerza pública a desalojar un predio o un terreno, va a seguir usurpado el terreno».

Por último, Walker hizo un llamado a «dejar la ideología de un lado; grande acuerdos políticos para que Carabineros, PDI, los jueces, los tribunales puedan actuar. Para eso necesitamos leyes claras. Si no somos capaces como sector político de llegar a este gran acuerdo nacional para legislar respecto al orden público, en qué vamos a terminar. Este era un país seguro».