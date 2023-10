Comparte

El abuelo chileno de la joven Mia Shem (21), secuestrada por Hamás durante un festival de música en Israel, habló sobre la situación de su nieta con 24 Horas.

«No sabíamos nada, no teníamos ninguna noticia de ella, pero desgraciadamente está herida en un brazo«, señaló.

«Vimos que está toda vendada. Es una muchacha maravillosa, tiene amor a la vida, da gusto estar sentado con ella. Dios quiera que la veamos pronto, pero está viva, no se puede decir mucho», agregó.

Video se su secuestro

Hamás publicó un video de Mia Shem, de origen judío, quien hasta ese momento se encontraba desaparecida.

“Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de Sderot; estaba en una fiesta. Resulté gravemente herida en la mano“, dijo en el registro.

“Me operaron de la mano en el hospital (de Gaza) durante 3 horas. Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Sólo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos. Que me saquen de aquí lo antes posible. Por favor“, expresó.