La Comunidad Judía de Chile rechazó el llamado a consulta realizado por el Presidente Boric al Embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Además, lamentaron «que no exista mención alguna a Hamás».

Recordemos que durante la jornada del martes, a través de su cuenta de X (antes Twitter) el Mandatario indicó: «Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal».

La medida fue criticada por la organización, quienes además lamentaron «que se ponga en línea con países como Bolivia e Irán, patrocinadores de la violencia, tomando como cierta cada una de las informaciones que emite el grupo terrorista que gobierna Gaza, sin esperar verificación de fuentes independientes. Con su acción diplomática, el Gobierno chileno termina validando el accionar del grupo terrorista Hamas, lo que contrasta con las tibias declaraciones ante los horribles y brutales crímenes que sufrió la población civil de Israel el pasado 7 de octubre».



«Esperamos que el Embajador Carvajal, quien ha vivido en carne propia los ataques terroristas del grupo fundamentalista islámico Hamas, pueda informar de primera mano al Presidente acerca de las atrocidades cometidas el pasado 7 de octubre y la situación que vive la población israelí, entre ellos más de diez mil chilenos, ante los ataques con misiles en forma permanente e indiscriminada. Misiles que son lanzados desde hospitales, mezquitas y colegios, utilizando a la población civil de Gaza como escudos

humanos», agregan.



«El terrorismo de Hamás es cruel con las personas, pero también ocupa la mentira como arma para desacreditar a Israel, pues su objetivo final es, como ellos mismos declaran, terminar con todos los judíos, para luego ir por todos aquellos que no profesan el extremismo Islámico. Nos preocupa este tono poco equilibrado del Gobierno, inconsistente con la política histórica de Chile de reconocer el Estado de Israel, que termina siendo funcional al terrorismo. Este tipo de declaraciones han sido usadas por otros actores para difundir antisemitismo y temor, como lo reconoció recientemente el presidente de los EE.UU, Joe Biden, lo que ha puesto en peligro a las comunidades judías de todo el mundo», finaliza el comunicado.





Pedimos al Gobierno que, en primer lugar, no olvide a los más de 10,000 compatriotas residentes en Israel que, con esta decisión, quedan desprotegidos y abandonados por parte de Chile. Asimismo, en aras de su preocupación por el resguardo de los civiles, esperamos que el Presidente muestre también solidaridad con los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y con las familias que sufren la pérdida de sus seres queridos, asesinados por Hamás. No puede ser que por el solo hecho de ser judíos, sus derechos humanos no sean reconocidos.