Este domingo la ministra del Interior, Carolina Tohá abordó en La Entrevista de Agricultura, con Alejandro de La Carrera, el debate entorno al plebiscito constitucional y las criticas hacia el Presidente Boric debido a su postura frente de la propuesta.

«Llevamos dos procesos constitucionales, cuyo propósito era resolver el problema que hemos tenido por largo tiempo por el hecho de no tener una Constitución que tenga un apoyo amplio en la sociedad», sostuvo.

«Independiente de como resulte el plebiscito, ese ejercicio no lo logramos, el decir ‘pongámonos de acuerdo’, tenemos diferencias pero encontremos un punto en que las reglas básicas sean acordadas y de ahí seguir para adelante. Es normar en la democracia tener diferencias, no es un problema, pero uno se pone de acuerdo en las reglas con que va a dirimir las diferencias, eso son las constituciones. No hemos logrado hacer ese tipo de conversación», criticó la ministra.

«Últimamente hemos tenido muchas oscilaciones en las opciones que ha tomado la ciudadanía en sucesivas elecciones. En el proceso anterior ganó un sector que tenía una mayoría muy amplia y como que se creyó el cuento de que había ganado. Es un espejismo esa idea de tener tanta mayoría, no era real», sostuvo Tohá.

Por otro lado la ministra señaló que «hay un interés en el debate de transformar la discusión constitucional en una discusión sobre lo que el Presidente hace y no hace. Lo que se está definiendo no tiene que ver con lo que el Presidente dice o no dice, sino con una propuesta constitucional para el país».

«Esto no tiene que ver con evaluar al Presidente o sus dichos, sino con un texto que nos propone unas reglas del juego para Chile de aquí en adelante. Yo creo que el ha sido bastante prudente en decir ‘nuestro Gobierno tiene un rol’, el rol consiste en asegurar que el proceso se ejecute correctamente y en segundo lugar que la gente vote informada», explicó.

Crisis educacional en la región de Atacama

En la instancia la ministra del Interior además abordó la crisis educacional que se vive en la región de Atacama, afirmando que «el primer nivel de problemas es que estamos sin clases en Atacama. Más allá de las dificultades que haya, no podemos permitirnos eso, pueden ser razones muy legítimas, pero la solución no puede ser recurrir de nuevo a medidas que significan niños y niñas sin clases».

«Hay razones que han provocado este paro, que tienen que ver con fallas que hay en el sistema de Atacama, que no se corrigieron a tiempo. Allí hay problemas de gestión severos que tienen que resolverse, el ministro (Cataldo) está muy abocado a eso«, resaltó.

«En general nuestra educación ha acumulado hartas deficiencias en infraestructura, después de que tuvimos años de altísima inversión, en gran parte porque estuvimos enfrascados en debates de reforma, en gran parte también por la pandemia, donde por dos años los colegios estuvieron casi cerrados. Se acumuló un deterioro muy grande y hoy día tenemos que remontarlo y hacer un plan de infraestructura en todo el sistema nacional, no solo en Atacama», advirtió la ministra.

La creación del Ministerio de Seguridad Pública

La autoridad además abordó el desafío del combate a la delincuencia en el país y la creación del anunciado Ministerio de Seguridad Pública.

«Tenemos datos bastante alentadores en el sentido de que el trabajo que se ha ido haciendo comienza a generar frutos, pero vamos a tener que insistir para detener este ciclo y después revertirlo. Vamos a tener Ministerio de Seguridad, tenemos un compromiso con las presidencias de ambas Cámaras de sacar adelante un proyecto durante este año», adelantó.

«Como Ejecutivo estamos de cabeza en lograr que así sea. Tiene que empezar a votarse en la Cámara de Diputados, en el Senado ya se votó. Este proyecto lo que hacía, en simple, era agarrar los temas de seguridad y ponerlos en otro ministerio, las indicaciones que se presentaron ahora hacen algunas modificaciones: El fortalecer la parte preventiva que está un poco débil, o dotar al ministerio de capacidad de pensar estratégicamente en la seguridad y no solo estar en lo reactivo de la contingencia», explicó.

«Estas indicaciones establecen que este ministerio es el articulador de un sistema de seguridad, que se organiza con relaciones de control en ciertos casos, el ministerio controla las policías. También relaciones de colaboración, como es el caso de los organismos autónomos, como la Fiscalía, municipios, Gores. Además relaciones de coordinación con los demás organismos del Gobierno central, com el SII, Gendarmería», detalló Tohá.

