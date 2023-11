Comparte

Una denuncia de una adulta mayor quemada con ácido en la comuna de La Florida comenzó a circular a través de redes sociales. La información fue compartida por @kristmella, asociada a una fundación que rescata animales.

«El día de hoy recibimos una llamada tímida, era una abuelita, solicitaba ayuda para unos perritos, pero luego de unos minutos me solicitan desde la fundación devolver el llamado», comienza el relato subido a cuenta de Instagram.

«Llamé, me presenté. Ella comenzó a llorar y a agradecer en lágrimas. Relata lo ocurrido a unos perritos, fueron cruelmente golpeados con piedras hasta morir. Indica que es habitual en el lugar la muerte de animalitos. También nos habla de animalitos mal heridos», continúa el texto.

«En virtud de la situación, decidimos acudir al lugar en la comuna de La Florida. Encontramos a la abuelita. Nos contó detalles escabrosos, los perritos. Los vecinos comenzaron a salir y al enterarse que estábamos ahí para ayudar, nos comenzaron a contar sus propias experiencias y recalcan que esto ocurre porque es una zona olvidada, no hay patrullajes, ni cuidados municipales», señaló.

«De pronto unos de los vecinos dicen: ‘Vayan a ver a la abuelita quemada por unos drogadictos, le matan sus perros cada cierto tiempo’«, indicó.

El relato de la adulta mayor

Junto al texto, se adjutaron varios videos de la adulta mayor dando tu testimonio.

«Yo me doy vuelta porque me hablaron. Yo veo una rueda no más ahí. Me doy vuelta y me dicen ‘este regalito’ y pum. Me tiraron una cuestión como spray y yo me revolcaba en el suelo. Nadie me ayudó, no había en ese momento ninguna persona», relató.