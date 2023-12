Comparte

En una sala de clases del Liceo Juan Pablo Duarte de Providencia, se llevó a cabo el conversatorio "Impacto de la Pandemia en la Salud Mental de las Comunidades Educativas", el cual contó con la participación de la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei, del ministro de Educación, Nicolás Cataldo; de los ex secretarios de Estado Raúl Figueroa y Sergio Bitar; de las máximas autoridades de Educación de la comuna, así como representantes de estudiantes, profesores y apoderados de Providencia.

En este contexto, se presentó el estudio "Percepciones sobre la Problemática de Estudiantes Secundarios de Liceos", realizado por la destacada periodista nacional Margaret Valenzuela, el cual tenía por objetivo conocer la opinión, sensación y sentimientos de cientos de jóvenes de los liceos municipales de la comuna, quienes debieron vivir dos etapas muy complejas: El estallido social y la pandemia.

Para esto, Margaret conversó personalmente con estudiantes de los seis liceos municipales de Providencia, quienes pudieron dar su opinión de manera abierta y sincera, ya que se les aseguró que lo que ellos dirían quedaría en el anonimato.

Tras varios meses de consultas y entrevistas, Margaret logró entender qué pensaban, qué deseaban y qué soñaban los estudiantes, y esto lo tradujo en un Estudio de Percepción, y en un libro donde se pueden leer los relatos crudos y sinceros de los estudiantes.

El Estudio fue realizado entre mayo del 2022 y noviembre del 2023, lográndose conversar con 113 estudiantes de diferentes comunas de Santiago, ya que sólo el 11% de los entrevistados, vivía en Providencia.

En dichas entrevistas, se abordaron temas como el nivel de satisfacción con el establecimiento en materia de infraestructura y educacional; la pandemia y repercusiones en sus vidas; problemas de salud mental; manejo de redes sociales e influencia; opinión respecto de problemáticas como funas, acoso, ciberacoso y bullying; canales de denuncia; conocimiento de los protocolos y convivencia escolar, entre otros.

Entre las principales conclusiones, la salud mental fue el tema más abordado (y de mayor preocupación) por la generalidad de los estudiantes de los liceos de Providencia. Posteriormente, sigue la actitud frente a la funa, el bullyng, y el apoyo psicosocial.

A raíz de estos problemas, existe una sensación entre los estudiantes de estar en ambientes que por cualquier motivo pueden explotar; de violencia latente y espacios tensionados.

"Este libro es en realidad un esfuerzo enorme"

Tras el conversatorio, la alcaldesa Evelyn Matthei afirmó que "la verdad, es que si nosotros no entendemos lo que les está pasando a nuestros jóvenes, y no sabemos realmente cómo solucionarlo, no van a aprender nada".

"Este libro es en realidad un esfuerzo enorme donde la autora entrevistó a 113 estudiantes, de diferentes comunas, y la verdad es que tanto para profesores como para padres y apoderados, pero sobre todo autoridades, es un material muy rico porque tenemos que empezar a trabajar entre todos, todos los colores políticos, para que nuestros jóvenes salgan adelante", agregó.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que "vemos la necesidad de enfrentar la problemática de la convivencia escolar y de los desafíos socioemocionales como parte de los pilares del trabajo de reactivación educativa post pandemia".

"Sabemos que Chile y el mundo atraviesa problemas importantes, y que esto no se va a resolver si es que no identificamos bien el diagnóstico, pero, sobre todo, después del diagnóstico tomamos buenas decisiones", complementó el titular de Educación.

Nos hemos reunido con el Ministro @nico_cataldo y los ex ministros de educación @sergiobitar y @raulfiguersa, para presentar un estudio que da a conocer la opinión, sensación y

sentimientos de cientos de jóvenes de los liceos municipales de la comuna, quienes debieron vivir 2… pic.twitter.com/I8WCejgaH2 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 7, 2023

Recomendaciones de la autora

Tras el estudio, la autora reveló algunas recomendaciones que permitirían mejorar la salud mental de los estudiantes: