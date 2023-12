Comparte

Este miércoles la diputada Catalina Pérez abordó la detención de su expareja y representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, y a la investigación que realiza el Ministerio Público.

“Es parte e un proceso judicial que avanza y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”, afirmó, descartando además haber sido citada a declarar.

“He manifestado en muchas oportunidades que estoy disponible, por supuesto, a colaborar con la investigación”, añadió.

“No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados o conclusiones lo antes posible y no me he beneficiado de ninguna manera”, agregó Pérez en referencia a una presunta transferencia de $15 millones que habría recibido desde la fundación, la cual estaría siendo investigada como una de las aristas del caso.

“No he recibido ningún traspaso de parte de Democracia Viva, eso lo descarto completamente. Descarto totalmente que esos fondos, si es que existen, vengan de parte de Democracia Viva”, sostuvo.

“Abrí mis cuentas bancarias (…) sigo estando disponible y soy la primera interesada en que esto se aclare. No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte Democracia Viva”, añadió.