Esta mañana la expresidenta Michelle Bachelet se dirigió a la prensa tras cumplir su deber cívico en el marco del Plebiscito Constitucional 2023, instancia en la que se refirió a la serie de criticas que recibió tras manifestar su postura en contra de la propuesta.

"Me llama la atención, cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó, a la única que criticaron es a mi. ¿Habrá machismo de por medio?", sostuvo.

Por otro lado, la exmandataria se refirió a las especulaciones sobre una posible búsqueda de una nueva carrera presidencial debido a su postura "en contra" en el plebiscito, debido a que la propuesta Constitucional prohibe ser presidente por tercera vez.

"Yo no miento, yo no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser presidente y anda buscando otras cosas, yo no ando buscando nada. No tengo por qué mentir, a demás la mujer de Chile sabe que en todos mis gobiernos me preocupé mucho de los problemas de las mujeres", añadió.

"Cuando yo hablo de lo que significa (esta propuesta constitucional) para las mujeres, lo hago porque estoy convencida de ello", señaló.

Bachelet además abordó los cometarios de distintas personalidades que aseguran que este plebiscito es una evaluación a la actual administración, criticando aquella postura y recordando que "estamos hablando de una nueva Constitución, son cosas distintas".

"Lo que la gente debiera votar es si está a favor o en contra de esta Constitución. Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo", añadió.

