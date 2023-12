Comparte

En la soleada mañana electoral en Chile, ciudadanos de todos los sectores se congregaron desde tempranas horas para ejercer su derecho a voto en el plebiscito de salida que determinará el destino del nuevo borrador de la constitución.

Han surgido diversas curiosidades a lo largo de la mañana. Desde la peculiar forma en que los votantes eligen llegar a los centros de votación hasta la presencia de acompañantes singulares, la jornada ha estado marcada por detalles inusuales que dan un matiz único al proceso.

Algunos ciudadanos han sorprendido con su creatividad al llegar a los colegios electorales, mientras que otros han desafiado las reglas, contribuyendo a la riqueza de anécdotas que se desarrollan en este día histórico.

¿Vocales repetidos?

Esta mañana, Benjamín Palominos, el joven estudiante de periodismo que se hizo viral por hacer un reclamo al Servel por salir 8 veces seguidas vocal de mesa, se dirigió a su colegio en la comuna de Conchalí dónde se encontró con un medio de comunicación y aprovechó para hacer prueba de cámara en vivo y en directo.

Se negó y amenazó con golpes:

Una mujer de 24 años de edad fue detenida por Carabineros tras negarse a ser vocal de mesa en el plebiscito constitucional. Según informó la Fiscalía del Maule, el incidente se registró en el Colegio Lucila Godoy, donde la imputada incluso amenazó con golpear al delegado de la sede de votación.

Desde Gran Hermano a la comisaría:

Pincoya Sin Glamour, oriunda de Chiloé, llegó desde temprano a la comisaría en Santiago para excusarse por no poder votar en el Plebiscito 2023, ‘’Vine a la comisaría más cercana de donde yo me estoy quedando y más encima es en la calle Chiloé’’, señaló la ex chica reality a Chilevisión noticias.



Hombre llega en estado de ebriedad a ejercer como vocal:

En la comuna de Renca, en el colegio Monserrat Robert de García, un hombre llegó con claro estado de ebriedad a ejercer su labor como vocal de mesa.

Al advertirse que estaba bajo los efectos del alcohol, fue entregado por personal del Ejército de Chile a la policía uniformada, que concretó su detención.



Perritos comprometidos con las elecciones:

Giselle llegó hasta su local ubicado en el Liceo Carmela Carvajal de Providencia junto a su mascota Rocoto, un perro salchicha parapléjico.

El animal iba junto a su dueña en un carrito con ruedas especialmente adaptado para su discapacidad. El perrito acompañó a la mujer, ya que no tenía con quién dejarlo mientras ella iba a sufragar.

¡La foto al voto es ilegal!

Detienen a hombre en la comuna de Lota por sacarle foto al voto, la delegada presidencial Regional del Biobío, Daniela Dresdner conversó con Agricultura, ‘’Este es un caso que se dio durante su votación y las personas que estaban ahí se dieron cuenta de esto y se procedió a la detención, esto es algo que está totalmente prohibido, es ilegal’’.