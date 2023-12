Comparte

Como “prácticamente un nuevo proyecto” calificó la Bancada de diputados Renovación Nacional, a las indicaciones que el jueves ingresó a la reforma de pensiones el Ejecutivo, acusando "letra chica" en la iniciativa.

En ese sentido, el diputado Frank Sauerbaum señaló que “el 2% de la capitalización individual propuesto tiene un reparto intrageneracional 70-30. O sea, a la clase media le llega 1,4%”.

Agregando que del 3% del seguro social, “financia la garantía intergeneracional que ahora actúa como garantía y no como beneficio. O sea si la pensión autofinanciada es mayor a las 3 UF (o lo que corresponda según año cotizado) la garantía es cero. O sea se aportó 3% pero se recibe 0. Para quienes cotizan 12% o 11,4% prácticamente siempre la pensión será mayor a la garantía (al menos para los que tienen más años cotizados)”.

A juicio del parlamentario esto viene a ser “otro golpe a la clase media. Aportas al seguro pero no recibes beneficio si cotizas. Es un desincentivo a cotizar enorme. El 3% entonces ahora es peor que antes. No es de la gente y no reconoce el esfuerzo de haber cotizado”.

Abundando sobre el 2% que iría a la cuenta individual, dijo que este “es casi cero, porque es 1,4% a tu cuenta, del 0,6% se va a tu cuenta por promedio de remuneración a eso se suma que lo empiezas a recibir el 2029. En términos prácticos el proyecto empeoró y se hizo más confuso”.

Concluyó que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social “más parece Gerencia de Marketing porque está vendiendo solo ilusiones a la población que sigue siendo ingenua en esta materia. Los beneficios otorgados son mínimos versus el daño previsional futuro de la clase media. Yo no veo razones para aprobar este proyecto que tiene tantas deficiencias técnicas, es un proyecto engañoso lleno de ideología”.

Mientras que a la diputada Ximena Ossandón, también integrante de la comisión de Trabajo, le llamó la atención “que el gobierno vuelva a insistir en temas que la ciudadanía ya ha zanjado, temas como, por ejemplo, que el 6% debería ir íntegro a las cuentas individuales”.

Según la legisladora, “los principios que uno ve contenidos en este nuevo diseño, me parece que son solo para resolver problemas internos de la coalición de gobierno a través de la Cámara de Diputados y no para llegar a un acuerdo con la oposición y menos resolver de una vez por todas el tema de las pensiones”.

Por su parte, el diputado Eduardo Durán aseguró “no estar disponible” para apoyar la propuesta.

“El gobierno cree que la reforma es un sombrero de magos, que puede salir cualquier cosa de ahí, y yo no estoy disponible para eso. El gobierno debe entender que la capitalización individual es la prioridad y luego podemos hablar de solidaridad", señaló.

“La solidaridad tenemos que hacerla a través de la PGU y también con un porcentaje del 6% adicional que podría ser incluso hasta un 2%. No es cierto cuando dicen que las personas de derecha no queremos llegar a acuerdos. El gobierno miente cuando dice eso”, agregó.

Finalmente, Sauerbaum, respecto de la separación “de la industria, licitar el stock y no los flujos de las cotizaciones previsionales”, concluyó que son “cosas (que) las vamos a tener que analizar con cautela”.

"De verdad es bastante sorprendente lo que el gobierno ha hecho a pesar de que nosotros estamos de acuerdo que no tenía ningún sentido eliminar el decreto 3.500”, señaló.