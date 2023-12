Comparte

El Presidente Gabriel Boric se excusó de llegar tarde a la actividad de promulgación de la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, la que se desarrolló en el Parque Mirador Viejo, en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

“Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero creo que hay que decirlo: estaba en terapia", reveló el Mandatario en el podio.

"Creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo y nos atrasamos un poquito", agregó, recibiendo aplausos por parte del público.

Luego, añadió que expuso esto "para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollos, las terapias puede ser normal, periódica, no es un evento excepcional”.

"Estoy bien, muchas gracias. Estoy contento, esoty optimista por Chile y su futuro, y estoy contento porque hoy estamos promulgando esta ley. Estoy muy contento", finalizó.