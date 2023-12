Comparte

Un grupo de delincuentes robaron tres computadores desde la Dirección del Trabajo en la sede de Ñuñoa durante horas de la madrugada de este domingo 24 de diciembre.

Según informó Carabineros, los antisociales cortaron la luz previamente a ejecutar el atraco y aprovecharon que no había nadie en el lugar.

"En el momento en que hicieron ingreso no había gente al interior, no había personal del interior. Lo hicieron sin alarmas y con un corte de luz previo (...) no había cámaras de seguridad en el momento", detalló el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, teniente Daniel Espinoza.

El equipamiento robado está avaluado en $2 millones de pesos.

Carabineros señaló que se desconoce la cantidad de delincuentes que participaron del robo.