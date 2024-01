Comparte

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, encabezó el evento en el que se distribuyeron 200 kits de compostaje de residuos orgánicos a vecinos de las comunas de Santiago y Estación Central.

La entrega se realizó en el marco del programa “Nos compostamos bien”, cuyo fin es disminuir el impacto ambiental de los residuos orgánicos e incentivar las conductas sustentables en los habitantes de la Región Metropolitana.

Reforzando la idea de que los residuos orgánicos “no son basura”, el Gobierno de Santiago realizó una entrega masiva de equipamiento para el compostaje domiciliario a vecinos de las comunas de Santiago y Estación Central. El evento fue encabezado por el gobernador Claudio Orrego, quien destacó el aporte medioambiental del programa “Nos compostamos bien”, iniciativa que lleva a cabo el Gobierno de Santiago con la asesoría experta de Fundación Chile.

En la instancia, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló que: “en tiempos de cambio climático, en tiempos en que estamos tirando la basura a los ríos y a las calles, no podemos darnos el lujo de no reciclar y de no transformar los residuos en algo útil para la sociedad. Este plan piloto de 7.000 hogares, que estamos haciendo con la Fundación Chile como Gobierno de Santiago, es una manera de empezar a cambiar la realidad, pero en lo profundo, en la cultura y en los hábitos de las personas. Así que a compostarnos bien en todo Santiago y, por supuesto, después de eso, en todos los hogares de la región y de Chile”.

Actualmente, en Chile sólo el 1% de los residuos orgánicos generados se valoriza, aun cuando un 13% de las municipalidades del país desarrolla algún tipo de acción para reciclarlos.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del CORE, consejera Sofía Valenzuela, valoró la iniciativa que fue presentada por el gobernador Claudio Orrego, pero “que fue aprobada por todo el Consejo Regional. Quiero valorar el enorme impacto que genera al medioambiente, el revalorar los desechos orgánicos. Y también el seguimiento que tiene este proyecto es muy importante. La posibilidad de monitorear y de saber qué es lo que funciona, nos va a permitir tener más información para generar otros proyectos de gran impacto”.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio del Medio Ambiente, la “bolsa de basura” del hogar está compuesta en un 58% por residuos orgánicos -entre frutas, verduras y restos de poda, entre otros- los que pueden tener una nueva vida a través del proceso de compostaje.

Por su parte, Claudia Razeto, líder de Sustentabilidad de Fundación Chile, señaló que: “estamos muy contentos de poder participar y ejecutar esta iniciativa, junto con el Gobierno de Santiago, porque realmente creemos que todos y todas podemos aportar para reducir el calentamiento global y reducir la basura, mejorando la calidad de vida de las personas. Esperamos que esta iniciativa escale a otras comunas y a otras regiones”.

50% de avance en la distribución de kits de compostaje

Con la entrega de 7.000 kits de compostaje, el programa “Nos compostamos bien” busca incentivar las conductas sustentables en los habitantes de la Región Metropolitana, junto con evaluar el comportamiento ciudadano respecto del reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios.

A la fecha, se han distribuido el 50% de los kits de compostaje comprometidos, “en un proceso que cubre las 52 comunas de la Región Metropolitana, y que seguirá a toda marcha durante el verano, hasta completar el total de las entregas”, asegura el coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática del Gobierno de Santiago, Mauricio Fabry.

Las composteras (destinadas a zonas rurales) y vermicomposteras (con uso de lombrices para uso en comunas urbanas) que distribuye el programa son cien por ciento de material reciclado y reciclable. Las vermicomposteras son fabricadas en Chile por un proveedor que genera valor en toda la cadena, desde la recuperación, su reutilización y posterior valorización. Además, su diseño está pensado para facilitar el proceso de transformar residuos en abono natural al interior del hogar.

Cabe mencionar que, con la entrega de cada kit, se realiza una capacitación para el buen uso del equipo y un seguimiento con el fin de apoyar el cambio de hábito en la familia respecto de los residuos orgánicos y para atender posibles dudas que surjan durante el proceso. Ello, además de evaluar y cuantificar el nivel de reciclaje logrado.

La convocatoria para participar en el programa fue abierta y la asignación se realizó previa postulación de los interesados y de acuerdo con los cupos por comuna, los que fueron determinados según criterios socioeconómicos y población proyectada. Más información en https://noscompostamosbien.cl/.