El diputado Hotuiti Teao sufrió el robo de su celular durante la noche de este jueves en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, por parte de "motochorros".

A eso de las 23: horas, el parlamentario de Evópoli se encontraba fuera de un local de comida ubicado entre las calles de Cristóbal Colón y Sebastián Elcano, cuando unos sujetos abordo de una motocicleta le arrebató su teléfono celular.

"Hoy, al igual que muchos compatriotas, fui asaltado mientras me disponía a recibir un delivery de comida en el cual me tiraron el celular y me pegaron en el pecho", dijo Teao.

Al sitio del suceso llegó Carabineros, quienes tomaron declaraciones al representante del distrito 7 de la región de Valparaíso y luego constató lesiones.

"Lamentablemente, esto y cosas muchísimo peores son las que viven miles de familias -día a día- en nuestro país. La delincuencia se está tomando nuestras calles, amenazando la seguridad de nuestros hijos y seres queridos", expresó el diputado.

También recordó que ha citado a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la Comisión de Seguridad debido "al descontrol delictual que se vive en mi región de Valparaíso y en el país".

"Le pedimos que abordara la alerta de la embajada de Estados Unidos por alza de delitos en la región de Valparaíso y por presencia del Tren de Aragua", agregó.

"No sabemos qué más está esperando este Gobierno para poner mano dura ante la inmigración ilegal de personas con antecedentes penales, ante el narcotráfico, ante la delincuencia, la violencia y el asalto", manifestó.