Comparte

La formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, continuará este jueves 18 de enero a las 9:30 horas en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

La otrora edil es imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por lo que mañana se conocerá si se aplicará la medida de prisión preventiva u otra por los delitos mencionados.

Al término de la segunda jornada de formalización, la defensa de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, señaló que "no existe ningún informe ni antecedentes que el Municipio tiene un déficit real, no existe ningún antecedente, esas son meras especulaciones y las razones por la cual son especulaciones se dieron en la audiencia".

"Nosotros confiamos que el tribunal, primero, escuchó nuestros argumentos y además la falta de necesidad de imponer una medida tan gravosa como la prisión preventiva, no hay ninguna razón para ello. Estamos confiados, si no, se tomarán las medidas que correspondan", añadió el abogado.

Por su parte, el otro defensor de la exalcaldesa, Marcelo Hadwa, insistió que la medida solicitada por la parte querellante de prisión preventiva "es absolutamente excesivo" y "no razonable". Además, enfatizó que "no se debe aplicar ninguna medida".

"Por mi punto de vista, esta defensa, estamos convencidos de que no hay ningún hecho delictivo", aseveró Hadwa.

Cabe señalar que durante la audiencia de formalización, la defensa de Barriga solicitó descartar la medida cautelar de prisión preventiva, alegando problemas médicos de su hijo menor.

Cathy Barriga: "Quien no ha hecho nada, no tiene miedo a nada"

A la salida del Centro de Justicia de Santiago, la otrora edil de Maipú dijo que está "bien" tras la segunda jornada de formalización. "Mañana continuamos", indicó.

Sobre la medida que está solicitando la Fiscalía, Barriga respondió que "toda investigación tiene cautelares y esto es lo que hay que esperar".

Finalmente, fue consultada si está tranquila, a lo que expresó que "cómo no voy a estar tranquila, quien no ha hecho nada, no tiene miedo a nada".