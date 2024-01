Comparte

El diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) envió una carta a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para obtener información sobre las condiciones que están viviendo los uniformados del Ejército en la Región de La Araucanía, en el marco del Estado de Excepción en la macrozona sur.

En entrevista con "La Mañana de Agricultura", dijo que la misiva "tiene que ver con las condiciones en las cuales están en los puntos de chequeo. Hay unas brigadas de adelanto, unos batallones de adelanto, que esos sí cuentan con buenas condiciones, que son miniregimientos, que están en distintos puntos y eso ha sido una muy buena estrategia, que ha ayudado y están en buenas condiciones".

Sin embargo, "cuando ellos se salen de esos lugares y van a los puntos de chequeo, a un cruce, afuera de un determinado fundo que tienen que cuidar, ahí no cuentan con las condiciones. Y Carabineros tampoco".

El parlamentario alertó que "no hay una garita en condiciones óptimas, a veces no tienen baño, no tienen luz eléctrica, no tienen agua corriente. Entonces, cada ciertas horas le llevan alimentos y agua, pero esas no son condiciones para estar de manera casi permanente".

Consultado por la necesidad de que se prologue el Estado de Excepción, Schubert comentó que "todos me piden que nunca lo vote en contra, porque es indispensable para la seguridad. Cómo estaríamos si no estuviera el Ejército".

Aunque dijo que la medida "no es la única herramienta y no va a hacer la herramienta para poner término (a los atentados). Aquí hay que tener una estrategia para desbaratar estas bandas de crimen organizado. El Gobierno ha ido por la vía penal, me parece que es una vía que da resultados, pero es muy lenta".

"Siguen habiendo quemas y atentados en distintas partes, entonces, eso nos demuestra que la forma en que se ha abordado no es suficiente", indicó.