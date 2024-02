Comparte

El cantante Américo sufrió un violento portonazo durante la noche de este miércoles cuando regresaba junto a su familia en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, donde unos delincuentes armados le robaron su camioneta.

A través de sus redes sociales, el artista nacional comunicó este hecho que ocurrió en Tobalaba con Departamental. En aquel lugar, fue abordado por unos desconocidos a rostro descubierto y armados, quienes lo amenazaron y obligaron a entregar el vehículo y sus pertenencias.

Durante la jornada, la camioneta robada apareció en la comuna de La Pintana, específicamente en la calle Víctor Jara.

Américo dice que el país “está sobrepasado”

En conversación con “El Rompecabezas”, Américo dijo que el asalto pudo “haber terminado mucho peor”, pero a pesar del lo violento del ataque, “estamos todos bien”.

“Ya hay una desfachatez, una falta de respeto a la vida misma, hacia el otro, hay un descaro. Por eso hemos compartido lo que nos pasó como familia (…) No se trata de gente en especial, ya no son casos aislados, no es solamente que te persigan, que te estudien, sino que ya todas las formas les sirve (…) No les importa nada“, comentó el baladista.

Por lo mismo, envió un mensaje a la ciudadanía a que “se cuiden mucho” y que “no se expongan”, ya que “nada vale la pena y el dolor de perder a alguien”.

“Hay que entregarse nada más, entregar lo que uno tiene, todo eso se puede recuperar. Lo que es la familia, la vida misma, eso no se recupera“, manifestó.

Asimismo, sobre la crisis de seguridad, enfatizó que el “país está enfermo, está muy enfermo y cada día que pasa nos va a costar muchísimo más recuperarlo. Está sobrepasado”.

“No hay solución, no hay un punto de partida para cambiar esto. Siempre la vida nos regala oportunidades y hoy, quienes dirigen nuestro, tienen la oportunidad de hacerlo distinto y uno lo desea de todo corazón”, expresó Américo.

Entrevista completa a Américo aquí: