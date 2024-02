Comparte

Un tenso momento se vivió durante la jornada de hoy en ‘Contigo en la Mañana‘, luego de que se produjera un tenso encuentro entre la conductora Monserrat Álvarez y una conductora venezolana.

Esto, luego de que la mujer fuera sorprendida sin licencia de conducir, detallando además que lleva cinco años en Chile, pero sosteniendo que ha sufrido ‘abusos’ del sistema.

“El país tiene que ser más flexible para que nosotros pongamos nuestra documentación a derecho. No es que yo no quiera, sino que me piden demasiados documentos“, se justificó sobre su falta.

En la misma línea, explicó que no puede sacar la licencia en Chile, porque “me piden el título de bachillerato (cuarto medio en Chile) y yo lo tengo allá (en Venezuela), pero es difícil conseguir eso en mi país. El proceso no es como lo tienen ustedes aquí. Entonces deberían darnos a nosotros las mismas facilidades que a otros extranjeros, porque mi licencia (venezolana) está vigente”.

Ante esto, la conductora de CHV Monserrat Álvarez explicó: “Ahí hay un error, porque tu licencia la puedes usar durante tres meses como turista, pero no puedes manejar con una licencia de conducir venezolana durante muchos meses“.

Ante esto, la venezolana replicó: “¿Y si yo no puedo manejar ni trabajar cómo hago para obtener el ingreso para pagar el arriendo, la luz y el agua?”.

Luego sumó: “Yo trabajo independiente. Yo tengo mis registros y pago impuestos, esto no es venta ilegal, mi problema es la licencia de conducir y que me pide muchos documentos para obtenerla. La otra opción que me dan es sacar otro cuarto medio acá, después que uno es profesional“.

El tenso cruce de Monserrat Álvarez y la inmigrante

Ante su alegato, Monse replicó: “Tú estás súper enojada con Chile…“, lo que generó una molesta réplica de la mujer.

“Lo reconozco, estoy enojada con Boric porque desde que está en el gobierno todo se complicó, las ventas se cayeron y yo no me voy a callar. Si quiere Boric que me deporte“, manifestó.

Álvarez, que fue interrumpida por la mujer, replicó: “Es que si me dejas hablar… ¿Tú no encuentras razonable que a una persona le pidan documentos para tener licencia y que no se deba dar a ciegas cuando no se saben antecedentes sobre ti? La seguridad también depende de esto”.

La mujer una vez más se defendió: “Sí, pero están persiguiendo a los trabajadores… ¿Y los delincuentes que andan haciendo cosas indebidas? A eso quiero llegar”.

En este sentido, Álvarez le aclaró que “la solución que te da el Estado chileno (sacar cuarto medio en Chile) parece ser bastante más fácil que seguir esperando que Venezuela te mande tus documentos. Si quieres la licencia, vas a tener que seguir las reglas del Estado chileno. Tienes que estudiar online en el plan del Mineduc, cuatro meses, para rendir un examen libre. Has tenido cuatro años para hacer esto”.

El argumento no fue escuchado por la mujer, quien volvió a arremeter: “Tú lo dices porque eres chilena”.

Monse: “No, hay chilenos que no tienen cuarto medio…”

Venezolana: “Tienen que hacer una excepción”

Monse: “El chileno sin cuarto medio tiene que hacer lo mismo que tú”.

Venezolana: “No pueden ser los mismos requisitos porque nosotros vinimos con condición de refugiados. Yo salí obligada de mi país o sino estaría allá, conduciendo en mi tierra. No estoy de acuerdo contigo”.

La resolución del conflicto

Finalmente, Carabineros optó por darle tiempo para presentar los documentos del vehículo, los cuales supuestamente se los traería un amigo, ya que la mujer no contaba con ningún papel del automóvil.

“Le dimos toda la facilidad para que mostrara su documentación, pero no tenía nada“, afirmó un funcionario al matinal de CHV.

Debido a que el hombre nunca llegó, Carabineros la citó al juzgado de Policía local, y además los funcionarios le quitaron su vehículo por no tener la documentación correspondiente.