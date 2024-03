Comparte

Una conmovedora denuncia se viralizó a través de redes sociales, donde una joven estudiante de 13 años expuso su miedo de volver a clases, debido a que había sido víctima de bullying en su colegio de Talca. Una práctica que lamentablemente ha ido al alza en nuestro país, donde según datos de la Superintendencia de Educación el año 2023 se recibieron 4.502 denuncias por casos de maltrato escolar, la segunda cifra más alta en una década.

Ante esta situación, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) ofició al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Educación, solicitando conocer las medidas y acciones que están siendo implementadas para prevenir, concientizar y apoyar a las víctimas del bullying en los establecimientos educacionales.

Guzmán destacó la importancia de abordar este problema de manera integral, involucrando tanto a las autoridades educativas como a las comunidades escolares y las familias. “El bullying está presente en todas partes. Los colegios y autoridades tienen mucho que hacer para prevenirlo, pero las comunidades educativas y en especial los padres, madres o tutores también pueden aportar”, señaló el diputado.

“Por esto, oficié al Mineduc y a la Supereduc para conocer las medidas y acciones que están tomando para prevenir, concientizar y apoyar respecto al acoso escolar y las medidas para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos en establecimientos educacionales”, informó.

En la misma línea, el parlamentario y miembro de la Comisión de Educación, Stephan Schubert, expresó su preocupación por la persistencia del bullying en los colegios y la necesidad de acciones concretas para abordarlo.

“Realmente preocupante que todos los años volvamos a hablar de bullying y que todavía esto siga sucediendo en los colegios. ¿Se avanza o no se avanza? Hoy se menciona el bullying físico, verbal, psicológico, social, sexual y el ciberbullying, pero no sacamos nada con identificarlos si no se toman acciones concretas para prevenirlo, para apoyar y contener a las víctimas, para dar soluciones reales. ¿Cuántos niños más ni siquiera se atreven a denunciar esta situación por miedo a sus agresores?”, cuestionó.

Tras esto, Schubert enfatizó que “para frenar el bullying hay que hacer un trabajo de concientización con niños, padres, apoderados, profesores, directores y autoridades policiales y políticas. No basta con una campaña de un par de semanas, esta realidad se debe trabajar todo el año, se lo debemos a las víctimas que muchas veces prefieren guardar silencio, por lo que hago un llamado al Ministerio de Educación a que tome medidas y ejecute acciones concretas para apoyar a todos esos niños que hoy sienten miedo de ir al colegio”.