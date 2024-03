Comparte

Andrés Montero, presidente del Comité Empresarial Chile- España de la SOFOFA, abordó el encuentro empresarial entre ambos países y futuras colaboraciones en materia económica. Además, se refirió a la Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno.

En La Entrevista de Alejandro de la Carrera de Agricultura, el presidente señaló que “en Chile sabemos que no vivimos en el paraíso. Las cifras del Banco Central pueden ser muy interesantes, control de inflación, pero yo al salir de aquí tengo que tener mucho cuidado”.

“Los empresarios que estuvieron acá, después de circular por los barrios lindos, los llevé a dar una vuelta por los otros barrios, para que conocieran el Chile real, y se fueron impresionados con la destruccion del Centro (…) Somos un país que estamos pasando por una situación compleja en muchos aspectos“, expresó Montero en la conversación.

Junto a lo anterior, se refirió a la relación entre Chile y España a nivel empresarial, destacando que el país europeo es muy “importante e interesante”. “Para que nos hagamos una idea, la comunidad de Madrid solamente tiene un PIB casi igual al de Chile, solo la comunidad de Madrid”.

A raíz de lo anterior, realizó un llamado de atención: “No sigamos hablando de América Latina, acordémonos que adentro está Nicaraguua, está Venezuela, está Colombia, Bolivia, Perú, países convulsionados”.

“Ellos tienen que considerar que Chile es un país distinto y nosotros esperamos, como chilenos, como empresarios, que nos sigamos distinguiendo (…) Nosotros con los empresarios españoles nos llevamos muy bien y lo que no queremos es que se confundan las cosas”, agregó.

“Tanto Sánchez como Boric están de paso y después llega otro. Los empresarios seguimos, los gremios seguimos, el consejo empresarial sigue, nosotros seguimos haciendo misiones empresariales”, cerró Montero.

“En Chile el problema no es de recaudación, sí de la correcta ejecución del gasto“

En el espacio, Montero se refirió a la Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno y la propuesta de elevar los impuestos a las personas que reciben ingresos desde los $3,2 millones mensuales.

“Yo tengo respeto intelectual por (el ministro) Marcel. Estudió en mi misma facultad, por ahí tuvimos poca diferencia. El problema es que los economistas a veces viven en la estratosfera. Ellos no saben como es la cosa en el mundo real“, agregó.

El presidente del Comité Empresarial Chile- España se manifestó contrario a la reducción de jornada laboral y criticó que la iniciativa “a veces se aplaude con la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero ellos no saben que no son 40, son 30 porque las otras 10 horas son mirar el celular, llegar tarde”.

“Mi gran tema con el famoso Pacto Fiscal es que yo me sentaría a conversar y de entrada diría ‘cero impuestos más’ a todo, de cualquier tipo. Podemos reordenar algunos pero no más impuestos”, agregó.

“En Chile el problema no es de recaudación, pero sí de la correcta ejecución del gasto (…) la eficiencia del gasto es mala, y eso tiene que ver con la calidad del capital humano, que las personas encargadas de ejecutar el presupúesto que aprueba el Congreso es gente que no está preparada”, explicó.

“La mayoría de los mandos medios que este Gobierno ha involucrado por amistad, por ideología, son gente que no está capacitada, que no entiende. Cualquier aumento de impuestos no tiene ningún destino si no va acompañado de un control completo y absoluto de la ejecución del gasto”, complementó.

Finalmente, Montero destacó: “Es lo mismo que en una empresa. Si usted en una empresa tiene un gerente malo, aunque el producto sea bueno la empresa no funciona. Hablo de los seremis, de los delegados presidenciales y también de casos de municipalidades que da verguenza”.