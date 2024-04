Comparte

La madrugada de este sábado el Presidente de la República, Gabriel Boric, decretó duelo nacional por el asesinato de tres funcionarios de Carabineros en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

Tras el triple homicidio el Mandatario sostuvo una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner.

Por medio de su cuenta de X, el Presidente señaló que en el encuentro se coordinaron “acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado”.

“En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona“, informó.

Tras reportar que “las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar”, Boric declaró: “Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”.