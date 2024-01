Comparte

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció "una apertura abreviada" del Puente Cau Cau, que representaría que las labores de reparación podrían estar prontas a llegar a su fin, tras ocho años de trabajos.

Según informó la seremi de Obras Públicas, Nuvia Peralta, durante esta jornada se realizará "una apertura abreviada de los tableros". Esto, como parte de la "prueba final del sistema". Sin embargo, "la estructura ya está reparada".

En tanto, en la cuenta de X de la Secretaría Regional del MOP, informaron que el tránsito estará interrumpido entre las 7:30 AM y las 9:30 horas, "Para realizar pruebas finales a sistema levante puente CauCau de Valdivia". Esta prueba se realizará "sin paso de embarcaciones".

Puenta Cau Cau "dejará de ser una de las mayores vergüenzas de nuestro país"

Tras el anuncio de las autoridades, distintos parlamentarios de la Región de Los Ríos valoraron la noticia.

El senador Alfonso de Urresti (PS), que además es integrante de la Comisión de Obras Públicas del Senado, enfatizó que la apertura debe ser una lección. "Es muy importante que se esté llegando a la etapa final de la habilitación del puente Cau Cau. No se tiene que olvidar quienes no hicieron el trabajo, para esto no se vuelva a repetir, sostuvo".

Por su parte, el diputado de Chile Vamos, Bernardo Berger (IND), apuntó que el trabajo en el puente es "de las mayores vergüenzas" de Chile. Por tanto, con el fin de la reparación, "es de esperar que se realicen todas las pruebas necesarias que permitan asegurar que este puente dejará de ser una de las mayores vergüenzas de nuestro país en materias de obras públicas a nivel mundial".

El Puente Cau Cau tuvo un uso provisorio desde el 2018 a la actualidad. Y, en caso que las pruebas de apertura resulten exitosas, se podría permitir el paso definitivo de vehículos.