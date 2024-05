Comparte

En medio de las elecciones municipales 2024, Ruth Hurtado sostuvo en conversación con T13 que “Jaime Bellolio no es el candidato del Partido Republicano en Providencia”.

Las declaraciones de la secretaria general de la colectividad no dejaron indiferente a la oposición, y fue el propio Bellolio quien manifestó que “hay algo que a veces no se entiende, que los partidos estén en ciertas disputas que son distintas a las preocupaciones más urgentes de las personas”.

“Soy el candidato de Chile Vamos, yo me inscribí para las primarias. Sin embargo, no se inscribió nadie más, lo que significa que igual me tengo que inscribir el 29 de julio, que es cuando termina la fecha”, afirmó el exministro de la Segpres en diálogo con “La Mañana de Agricultura”.

Por ello, Jaime Bellolio asegura “ser además el candidato más competitivo dentro de la oposición. Yo aspiro a ser candidato de todo ese arco amplio de la oposición, que incluye, por supuesto, el Partido Republicano, Demócratas, Amarillos, que incluye personas que son independientes también, que no se sienten identificadas con algún partido en particular, pero sí quieren una gestión municipal”.

Un trabajo, que según el candidato, “continúe aquellas cosas que ha hecho la administración de Evelyn Matthei, que evidentemente han sido muy buenas, particularmente en el ámbito de la seguridad”.

No obstante, aclaró que se trata de una “pelea política” que “no se entiende mucho. Pero yo creo que es parte de este proceso de negociación. Así que la verdad yo sigo con el mismo entusiasmo”, sumó.

Jaime Bellolio y postura de Chile Vamos

“¿Falta sentido de realidad?”, fue la consulta, donde Bellolio dijo que “esta es primera vez que a Chile Vamos le tocó una negociación que no es solamente entre Chile Vamos (…) sino que además se tiene que agregar la coordinación con el Partido Republicano, que decidió, legítimamente, no quería hacer primarias con Chile Vamos”.

Para el ex secretario de Estado, “ello implica un desafío”, puesto que “ir divididos en muchas comunas, por ejemplo en el caso de Recoleta o Viña del Mar, significaría entregarle en bandeja a que la administración continuara en manos, por ejemplo en Santiago, del Partido Comunista”.

“Entonces, es obvio que tiene que haber una coordinación, que significa, en el caso del Partido Republicano, un pacto por omisión. Es decir, ellos no llevarían candidatos, porque, como decía antes, no querían hacer primarias con Chile Vamos”, concluyó.

